ДНР, 15 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Бойцы чеченского подразделения, участвующие в специальной военной операции России на Украине, ликвидировали гражданина США, воюющего на стороне неонацистов. При нем оказался паспорт на имя Joseph W. — уроженца города Вашингтона, 1987 года рождения. Об этом рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Демонстрируя документ, он в своем видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Представители американских спецслужб, которые сейчас работают на территории Донбасса, занимаются уничтожением мирного населения. … Вот люди, которые готовы воевать до последнего украинца. Все они здесь находят приют на украинской земле так называемой, на территории Донбасса. Пусть они все найдут здесь себе такой же приют».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в военных действиях против российских военнослужащих в Донбассе участвуют «интернациональные» бригады, в том числе чеченские, грузинские боевики.

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