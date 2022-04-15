Чеченские бойцы ликвидировали в Донбассе представителя спецслужб США
ДНР, 15 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Бойцы чеченского подразделения, участвующие в специальной военной операции России на Украине, ликвидировали гражданина США, воюющего на стороне неонацистов. При нем оказался паспорт на имя Joseph W. — уроженца города Вашингтона, 1987 года рождения. Об этом рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Демонстрируя документ, он в своем видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», заявил:
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в военных действиях против российских военнослужащих в Донбассе участвуют «интернациональные» бригады, в том числе чеченские, грузинские боевики.
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