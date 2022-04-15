Канберра, , 09:08 — REGNUM За последние 24 часа в трех самых населенных штатах Австралии было зафиксировано небольшое снижение ежедневного числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля со ссылкой на данные министерств здравоохранения штатов сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки отчетного периода в Новом Южном Уэльсе (самом населенном штате Австралии) зафиксировано 15 367 новых случаев заражения. Это на 2489 случаев меньше, чем 14 апреля.

В штате Виктория за последние сутки выявили 9 664 новых случая заражения коронавирусом, что также свидетельствует о небольшом снижении. В Квинсленде за минувший день было зарегистрировано еще 7673 случая заражения.

Всего за последние 24 часа от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе скончались 16 человек, в Виктории — семь и в Квинсленде — два.