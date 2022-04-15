Мариуполь, ДНР, 15 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Раненые военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ и других подразделений украинских войск, которые сдались в Мариуполе военным Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил (ВС) РФ, рассказали о гуманном отношении к ним. Видеозапись их слов 15 апреля приводит Минобороны РФ.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Как рассказали украинские военнослужащие, командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ бросило их, и у них заканчивались боеприпасы, провизия и запасы воды, после чего они приняли решение добровольно сложить оружие и сдаться в плен.

Также раненые военные ВСУ отметили, что в ДНР их накормили, после чего медики ДНР и России оказали им необходимую медицинскую помощь и продолжают их лечить. При этом украинские пленные подчеркнули, что к ним гуманно относятся. В то же время все они заявили, что не желают больше воевать и надеются поскорее вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили несколько обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики.