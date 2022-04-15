Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве представители столичной ИТ-отрасли предоставить рынку разработки отечественного программного обеспечения. Они заменят импортное ПО, сообщается на портале мэра столицы.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

На смену зарубежным могут прийти отечественные мессенджеры, платформы для оцифровки данных, сервисы проведения онлайн-переговоров и виртуальные площадки для организации совместной работы пользователей.

Место популярных зарубежных корпоративных коммуникационных платформ, ушедших из России, может занять отечественный стартап-сервис tada. team. Главное преимущество сервиса — гибкая адаптация под любой бизнес-процесс и оптимизация коммуникации в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появится центр компетенций в сфере импортозамещения.

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