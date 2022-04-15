Москва, 15 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Москве представители столичной ИТ-отрасли предоставить рынку разработки отечественного программного обеспечения. Они заменят импортное ПО, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

На смену зарубежным могут прийти отечественные мессенджеры, платформы для оцифровки данных, сервисы проведения онлайн-переговоров и виртуальные площадки для организации совместной работы пользователей.

Место популярных зарубежных корпоративных коммуникационных платформ, ушедших из России, может занять отечественный стартап-сервис tada. team. Главное преимущество сервиса — гибкая адаптация под любой бизнес-процесс и оптимизация коммуникации в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появится центр компетенций в сфере импортозамещения.

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