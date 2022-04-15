Абакан, , 09:00 — REGNUM В Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали ещё два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в правительстве республики.

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По данным оперштаба, от COVID-19 скончались 61-летний мужчина и 91-летняя женщина. С начала 2022 года в регионе умерли 388 ковид-пацинетов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 42 человека.

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