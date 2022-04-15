Томск, , 08:59 — REGNUM Томская область за первый квартал 2022 года поставила на экспорт сельхозпродукции на 11,63 млн долларов, что составило 24,4% от годового плана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Масло растительное Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Основными статьями экспорта стали масложировая, мясная и молочная продукция. В частности, рапсового масла, жмыха и соусов продано на 6,09 млн долларов, свинины, курицы и мороженого — на 2,1 млн долларов. За границу также шли томские орехи, пиво, кондитерские изделия, мука, а также зерновые культуры.

«В текущем году Томская область поставила продукцию в 26 стран. Основными покупателями сельхозтоваров являются Китай, Монголия, Германия, Польша, Казахстан, Чехия, Литва, Болгария, Вьетнам и Беларусь», — добавили в администрации.

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