Канберра, , 09:03 — REGNUM Сенатор от Западной Австралии Бен Смолл подал в отставку после того, как недавно узнал, что он имеет двойное гражданство Австралии и Новой Зеландии. Об этом 15 апреля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

В своем длинном заявлении Смолл объяснил, что он родился в Перте в 1988 году от матери-австралийки и отца из Новой Зеландии, который в то время был резидентом Австралии. 34-летний сенатор от Либеральной партии Австралии «всегда понимал», что у него нет права на двойное гражданство «на основании законов, действовавших на момент» его рождения.

Однако на прошлой неделе, готовясь к предстоящим выборам, руководство Либеральной партии спросило Смолла, имеет ли он какое-либо право на получение новозеландского гражданства.

Он написал в Верховную комиссию Новой Зеландии, которая подтвердила, что он действительно имеет двойное гражданство обеих стран. От гражданства Новой Зеландии Смолл отказался немедленно.