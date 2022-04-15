Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Санкции против России в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб экономикам западных стран. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Усиление ограничений на российские энергоносители может вызвать цепную реакцию, которая усугубит инфляцию во всей западной экономике», — пишет издание.

Отмечается, что проблемы с цепочками поставок и рост цен на энергоносители в итоге приведут к повышению стоимости перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году. В новом докладе организации, опубликованном 12 апреля, этот показатель на 1,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза, который составлял 4,1%.

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