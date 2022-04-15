Вашингтон, 15 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Санкции против России в энергетической сфере нанесут большой экономический ущерб экономикам западных стран. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Усиление ограничений на российские энергоносители может вызвать цепную реакцию, которая усугубит инфляцию во всей западной экономике», — пишет издание.

Отмечается, что проблемы с цепочками поставок и рост цен на энергоносители в итоге приведут к повышению стоимости перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году. В новом докладе организации, опубликованном 12 апреля, этот показатель на 1,3 процентного пункта ниже предыдущего прогноза, который составлял 4,1%.

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