Уфа, 15 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Кровлю в частном доме повредил ветер в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Jody McIntyre Без света

Сообщается, что 14 апреля спасатели получили информацию о том, что в результате порыва ветра была повреждена крыша в частном жилом доме в г. Ишимбай.

Кроме этого, в указанном населенном пункте было нарушено электроснабжение в 380 частных жилых домах и восьми многоквартирных жилых домах. Всего в этих жилых помещениях проживают 1036 человек.

На место оперативно была направлены работники аварийных служб и спасатели. Ночью они восстановили электроснабжение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 160 домов остались без электроснабжения.