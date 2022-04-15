Канберра, 15 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. 14 апреля в Тасмании произошло ДТП с участием полицейской машины, которая сопровождала премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в ходе его поездки в штат в рамках предвыборной кампании. Как заявил Моррисон 15 апреля, трое пострадавших полицейских уже выписаны из больницы после госпитализации, передает телеканал Nine News.

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Два офицера федеральной полиции Австралии и два офицера полиции Тасмании были отправлены в больницу для обследования после того, как Toyota Landcruiser, в котором они ехали, перевернулся в результате столкновения с другим авто. Четвертый полицейский до сих пор находится в больнице.

Точные обстоятельства ДТП еще не известны. Но по предварительным данным, оно произошло по причине того, что водитель Mitsubishi Triton задел заднюю частью полицейской машины без опознавательных знаков при попытке обгона и встраивания в ряд.

Моррисон в социальных сетях сообщил, что уже успел переговорить со всеми четырьмя пострадавшими полицейскими.