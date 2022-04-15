Кемерово, , 08:57 — REGNUM Городские агломерации важны для России с её огромным пространством. Правильно спланированное развитие городских агломераций позволит более интенсивно развиваться всей территории страны. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Виктор Зеленцов.

Сибирь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Урбанизация в России является длительным и сложным процессом и берёт своё начало ещё в советский период в связи с повышением роли городов, когда шли изменения в размещении производства и расселении населения. Последние 20 лет мы наблюдаем новые тенденции преобразования урбанистического пространства, которые проявляются в возрастании роли крупных городских агломераций в развитии регионов, — отметил Зеленцов, комментируя создание агломерации вокруг Кемерова и Новокузнецка. — В административно-управленческом аспекте формы взаимодействия муниципалитетов в рамках городских агломераций могут получить определённый импульс для развития под воздействием и при активном направляющем и координирующем участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Сама агломерация рассматривается или как административно-территориальная единица, не являющаяся муниципальным образованием, или как территория с особым статусом, который должен быть определен законом субъекта РФ».

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Эксперт уточняет, что для регионов Сибири агломерационные процессы имеет свою специфику. Например, двух миллионная Новосибирская агломерация является наиболее значимым межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения макрорегиона Западная Сибирь. Данная агломерация, по его словам, аккумулирует значительную часть ресурсов Новосибирской области. Новосибирскими областными властями в 2018 году было анонсировано развитие ещё одной агломерации — Барабинско-Куйбышевской.

Другой пример, который привёл Зеленцов, — Томская агломерация, на территории которой проживает более 70% населения региона. Он напомнил, что ещё в 2007 году в Минрегионразвития РФ был разработан концептуальный проект создания 14 городских агломераций с населением свыше 1 миллиона человек каждая, в их число был включён и Томск. С развитием Большого Томска представители региональной власти связывают надежды на организацию единого пространства для комфортного проживания и перемещения жителей, реализацию инвестиционных проектов.

«На текущий момент можно наблюдать то, что в большинстве сибирских регионов происходит стагнация количественного роста и отсутствие (за редким исключением) качественных изменений в развитии городских агломераций. По-видимому, создание в Кемеровская области Кемеровской и Новокузнецкой агломераций является возможным решением данной проблемы. Перед принятием постановлений Законодательное собрание Кузбасса в марте текущего года приняла закон «О создании и развитии агломераций в Кемеровской области – Кузбассе», в котором определены основные понятия, принципы создания и развития агломераций, полномочия органов госвласти. Вместе с тем, обращает на себя внимание насколько оперативно и быстро были подготовлены постановления регионального парламента. Складывается впечатление, что контуры представленных агломераций обсуждались преимущественно внутри органов власти. Но бесспорным является то, что особенности социально-экономического и промышленного развития Кузбасса выдвигают на первый план два региональных центра – Кемерово и Новокузнецк. Ещё в начале 1990-х годов в местных публично-властных кругах даже обсуждалась тема о том, кому из этих двух городов быть столицей Кузбасса. Тогда часть депутатов Новокузнецкого горсовета выдвинула идею создания автономной Южно-Кузбасской области. Город Кемерово в свою очередь всегда позиционировался административно-политическим центром региона. До «узаконения» своего статуса в принятом постановлении областного парламента, Новокузнецкая агломерация по численности населения и промышленному потенциалу превосходила агломерацию, сформировавшуюся вокруг города Кемерова», — сказал Виктор Зеленцов.

При этом он рассказал, что кардинально меняется для вновь создаваемых агломераций.

«Во-первых, образуются примерно равные по численности населения городские агломерации (около 1 млн 300 тыс. жителей в каждой), — подчеркнул эксперт. — Во-вторых, перераспределяется экономический потенциал территорий, который должен быть всесторонне проанализирован. Но очевидно, что в ареале Кемеровской агломерации теперь находится один из крупнейших угольных разрезов Кузбасса – Бочатский, а также осуществляют деятельность металлургические, химические и угледобывающие предприятия города Ленинска-Кузнецкого. Кстати, Ленинск-Кузнецкий по оценкам ряда экспертов, до настоящего момента считался одним из двух ядер (наряду с Беловом) Центрально-кузбасской конурбации с населением приблизительно 400 тысяч человек в составе Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, Белова, Гурьевска и Салаира, так и третьим ядром большой Кузбасской конурбации (наряду с Новокузнецком и Кемеровом)».

Он уточняет, что значение и созданий агломераций для населения не столь очевидны, поскольку остается множество вопросов относительно их правового статуса.

«По большому счету, люди не знают о существовании городских агломераций и не могут оценить качественные сдвиги в управлении муниципалитетами в связи с вхождением в подобного рода территориальные проекты. Население традиционно идентифицирует себя и свою жизнедеятельность с определённой местностью (городом, селом). Здесь следует ещё раз обратить внимание, что территориальные основы организации местного самоуправления не затрагиваются. В ближайшей перспективе одноуровневая система предусматривает образование только городских и муниципальных округов (кроме муниципальных образований столичных городов), — сказал эксперт. — Относительно других регионов Сибирского федерального округа в Кемеровской области переход к новым типам муниципальный образований идет более интенсивно. Можно констатировать, что создание агломераций лежит в русле и логике той же государственной федеральной политики, направленной на укрупнение муниципальных территорий в целях оптимизации управления и усиления контроля за действиями местных администраций, перераспределения ресурсов и так далее».

В российских реалиях, говорит Зеленцов, урбанизация территориального пространства сопряжена с проблемой депопуляции. Например, массовый отток населения, характерный для большинства регионов Сибири, лишает расположенные там крупные города возможности формирования крупных полноценных агломераций. При этом ставка на сверхконцентрацию всех административных и экономических ресурсов в рамках «больших городов» также может негативно сказаться и на развитии сельских территорий, в которых жители видят риски бесперспективности.