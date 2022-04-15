Киев, 15 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что доволен возвращением посольства Франции в Киев, передает BFM TV.

Gov.ua Виталий Кличко

«Возвращение посла — это очень хороший знак. Это признак возвращения к нормальной жизни», — порадовался городской советник в эфире BFM TV.

Почти месяц посольство Франции находилось во Львове.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о возращении посольства Франции в Киев было принято после обсуждения между министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.