Челябинск, , 08:54 — REGNUM В Челябинской области уволена замминистра строительства региона Татьяна Антонова. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

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Документ размещён на портале правовой информации региона. Из него следует, что служебный контракт с чиновницей расторгнут 14 апреля. Также она уволена с госслужбы. Причиной названа её инициатива.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонова проходит по уголовному делу о коррупции и отмывании средств. Фигурантами этого дела являются ещё два человека. Антонову задержали в апреле 2020 года.