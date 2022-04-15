Канберра, , 08:57 — REGNUM В пятницу, 15 апреля, политологи и журналисты подводят итоги первой недели избирательной кампании в Австралии в преддверии парламентских выборов, запланированных на 21 мая. Как рассказал политический обозреватель телеканала Nine News Крис Ульманн, пока что предвыборная гонка проходит «со скрипом».

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас опросы показывают, что у лейбористов во главе с Энтони Альбанизом есть реальные шанс одержать победу над «Коалицией» возглавляемой нынешним премьер-министром страны Скоттом Моррисоном. Однако, отмечает Ульманн, первая неделя избирательной кампании была для Альбаниза далеко не самой лучшей, поскольку политик сделал ряд спорных заявлений и даже забыл уровень безработицы в стране.

Но, по словам Ульманна, об исходе выборов на данный момент можно только догадываться.

Опрос, проведенный на этой неделе газетой Australian Financial Review, показал, что ни Альбаниз, ни премьер-министр Скотт Моррисон не пользовались особой популярностью у избирателей, но Моррисон обладал преимуществом, так как он по понятным причинам более узнаваем.