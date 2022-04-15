Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Соединённые Штаты намерены укрепить культурные связи с Узбекистаном. На эти цели Вашингтон собирается выделить финансирование. Минимальный размер одного гранта составит $5 тысяч, максимальный — $15 тысяч. Всего предполагается десять грантов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Отдел по связям с общественностью посольства США в Ташкенте объявляет приём заявок по программам, направленным на укрепление культурных связей между Соединёнными Штатами и Узбекистаном […] с целью подчеркнуть общие ценности и содействовать двустороннему сотрудничеству», — следует из описания гранта, на который ссылается RT.

Так, США намерены спонсировать программы, направленные на «развитие местных СМИ и гражданского общества» и повышение осведомлённости о двусторонних отношениях между Узбекистаном и США. «Для содействия лучшему пониманию политики и точки зрения США» планируется привлекать американских экспертов.

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Работать получателям финансирования предстоит с молодёжью из разных регионов республики, с сотрудниками образовательных учреждений, художниками, женщинами-предпринимателями и прочими категориями граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах США инвестировать $100 млн в проект, направленный на укрепление отношений Вашингтона со странами Юго-Восточной Азии.

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