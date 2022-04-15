Ульяновск, 15 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области во всех муниципальных образованиях объявлен пожароопасный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

Противопожарные ограничения начинают действовать с 14 апреля. Речь идёт о запрете разводить открытый огонь в лесах, сжигать порубочные остатки, проводить сельскохозяйственные палы сухой травы, которые могут перейти на земли лесного фонда.

По словам главы минприроды Гульнары Рахматулиной, «все лесопожарные службы находятся в режиме повышенной готовности». Кроме того, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба.

Напомним, что 11 апреля в Ульяновске ода зарегистрированы первые ландшафтные пожары в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области для тушения лесных пожаров могут задействовать более 3 тыс. человек и свыше 530 единиц техники.