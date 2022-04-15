Лондон, , 08:55 — REGNUM Троим гражданам Великобритании было предъявлено обвинение в транспортировке наркотиков в Австралию. Трое мужчин, которым всем за пятьдесят, были арестованы в Лондоне сутками ранее. Об этом сообщил 15 апреля австралийский телеканал Nine News.

Лондон

Считается, что один из обвиняемых принял груз, не проверив его должным образом, прежде чем разрешил ему отправиться дальше в Австралию. Второй обвиняемый предположительно отправился в центр доставки в Кройдоне, на юге Лондона, чтобы оплатить доставку партии наркотиков. Роль в преступлении третьего мужчины не уточняется.

Как пишут журналисты, по прибытии груза в Австралию в июле 2021 года офицеры пограничной службы по случайности решили проверить именно его. Вскоре было обнаружено 24 пластиковых пакета, по килограмму кристаллического вещества в каждом.

Общая стоимость наркотиков оценивается в 28 миллионов долларов.