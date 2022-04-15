Лондон, 15 апреля 2022, 08:55 — REGNUM Троим гражданам Великобритании было предъявлено обвинение в транспортировке наркотиков в Австралию. Трое мужчин, которым всем за пятьдесят, были арестованы в Лондоне сутками ранее. Об этом сообщил 15 апреля австралийский телеканал Nine News.
Считается, что один из обвиняемых принял груз, не проверив его должным образом, прежде чем разрешил ему отправиться дальше в Австралию. Второй обвиняемый предположительно отправился в центр доставки в Кройдоне, на юге Лондона, чтобы оплатить доставку партии наркотиков. Роль в преступлении третьего мужчины не уточняется.
Как пишут журналисты, по прибытии груза в Австралию в июле 2021 года офицеры пограничной службы по случайности решили проверить именно его. Вскоре было обнаружено 24 пластиковых пакета, по килограмму кристаллического вещества в каждом.
Общая стоимость наркотиков оценивается в 28 миллионов долларов.