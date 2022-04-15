Донецк, , 08:51 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили несколько обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 8:05 из Красногоровки украинские войска обстреляли Старомихайловку, выпущено шесть мин калибром 120 мм. Одновременно с этих же позиций работало артиллерийское орудие по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке, было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

В 8:10 из Новомихайловки открыли огонь по Александровке – выпущено десять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА, ранее украинские силовики обстреляли Донецк.