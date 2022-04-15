Канберра, , 09:01 — REGNUM Поскольку первая неделя федеральной избирательной кампании 2022 года в Австралии подходит к концу, журналисты телеканала Nine News решили узнать, могут ли молодые австралийцы оказать значительное влияние на результаты парламентских выборов в мае 2022 года. 15 апреля заместитель директора Молодежного исследовательского центра Мельбурнского университета Эрнан Куэрво в интервью журналистам отметил, что молодежь действительно играет важную роль на этих выборах.

Австралия Simon Clancy

Дело в том, объяснил Куэрво, что одна из самых серьезных проблем в Австралии за последние два года была связана с гендерным равенством, сексизмом и сексуальным насилием.

Эти вопросы были вынесены на повестку дня бывшей австралийкой года Грейс Тейм и бывшим политиком Бриттани Хиггинс, которые публично рассказали о сексуальных притеснениях, чтобы вывести эти вопросы на передний план политических дебатов.

«И речь идет о вопросах, которых у нас в Австралии не было в публичном дискурсе … И его также формируют совсем молодые люди и молодые люди повзрослее», — заявил Тейм.