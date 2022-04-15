Иркутск, , 08:50 — REGNUM В ГУ МВД РФ по Иркутской области известили о завершении расследования уголовного дела в отношении группы автоугонщиков. Четверо жителей Иркутска от 24 до 35 лет. обвиняются в совершении трех краж и пяти покушений на кражи иномарок японского производства.

В автомобиле

Противоправная деятельность участников группы пресечена сотрудниками оперативно-сыскного отдела МУ МВД летом 2021 года.

Злоумышленники заранее подыскивали машины на неохраняемых парковках, в ночное время разбивали окна и при помощи специального оборудования приводили двигатель в рабочее состояние. Специализировались на автомобилях марок Nissan и Infiniti.

Таким образом, им удалось похитить три транспортных средства, в остальных пяти случаях, благодаря противоугонным устройствам, завести авто не смогли. Похищенные машины фигуранты отгоняли в арендованный гараж для дальнейшего возврата за денежное вознаграждение.

В рамках расследования проведено более 25 экспертиз, подтверждающих причастность указанных лиц к совершению противоправных деяний.

Материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА, осенью 2021 года сотрудники полиции в Ленинградской области с погоней и стрельбой задержали автоугонщика. Злоумышленника удалось остановить только после девяти выстрелов по колесам.

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