Якутск, , 08:58 — REGNUM Промышленная вырубка лесов в Алданском районе Якутии стала темой круглого стола, который состоялся в Общественной палате республики. Глава региона Айсен Николаев на мероприятие не пришёл, председатель комитета по экологии Госсобрания республики Сахамин Афанасьев спешно покинул мероприятие, сообщил в своём телеграм-канале организатор мероприятия, член Общественной палаты Якутии, предприниматель и общественный деятель Афанасий Алексеев.

Лес. Бревна Tan2

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Зал был переполнен, на встрече бурно обсуждали промышленную вырубку леса в верховьях реки Амга и попытки остановить её с целью сохранить вечную мерзлоту. Кроме того, якутяне намерены предотвратить исчезновение деревьев, уникальность которых доказана учёными.

«Сахамин прекрасен. Выступил и ушёл. Что там другие скажут – не важно. Большой босс сказал своё слово, мнение аудитории его не волнует. Даже на вопросы не стал отвечать. Люди возмущенно гудят: «Позор!». Хочу напомнить: порубщики пытались уйти в прошлом году, соскочить с проекта. Но правительство Якутии в лице Минэкологии вцепилось в них мертвой хваткой и через суд заставило рубить/пилить», — написал в своём телеграм-канале журналист и политолог Виталий Обедин.

«Я пытался его остановить (Сахамина Афанасьева — прим. ИА REGNUM), чтобы он ответил на вопросы собравшихся, объяснив, что некоторые участники приехали из дальних районов. Но он просто отмахнулся и ушёл. Это ещё раз наглядно показало отношение властей к нам, жителям республики», — отметил Афанасий Алексеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что республика обладает уникальным опытом в изучении вечной мерзлоты и может стать ключевым регионом для реализации инициативы президента по ускоренному внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты.