Якутяне пытаются остановить вырубку лесов в верховьях реки Амга
Якутск, 15 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Промышленная вырубка лесов в Алданском районе Якутии стала темой круглого стола, который состоялся в Общественной палате республики. Глава региона Айсен Николаев на мероприятие не пришёл, председатель комитета по экологии Госсобрания республики Сахамин Афанасьев спешно покинул мероприятие, сообщил в своём телеграм-канале организатор мероприятия, член Общественной палаты Якутии, предприниматель и общественный деятель Афанасий Алексеев.
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Зал был переполнен, на встрече бурно обсуждали промышленную вырубку леса в верховьях реки Амга и попытки остановить её с целью сохранить вечную мерзлоту. Кроме того, якутяне намерены предотвратить исчезновение деревьев, уникальность которых доказана учёными.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что республика обладает уникальным опытом в изучении вечной мерзлоты и может стать ключевым регионом для реализации инициативы президента по ускоренному внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты.