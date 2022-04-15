Ванкувер, Канада, , 08:48 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

«Ванкувер Кэнакс» (сс) WriterGal39

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также отличились форварды Алекс Чиассон, оформивший дубль, Шелдон Дрис, Элиас Петтерссон и Конор Гарланд.

В составе «Аризоны» точным броском отметился нападающий Эндрю Лэдд.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 84 очка. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 49 очками.

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