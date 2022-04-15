Канберра, 15 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. 15 апреля на территории Австралии был подтвержден первый случай заражения новой разновидностью коронавирусной инфекции, так называемым штаммом XE. Это произошло в штате Новый Южный Уэльс, передает телеканал Nine News.

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В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса заявили, что на прошлой неделе первый случай был обнаружен у недавно вернувшегося из-за границы путешественника. Это было подтверждено в еженедельном отчете о наблюдении за эпидемиологической ситуацией, который был опубликован сегодня, 15 апреля.

Штамм коронавируса XE представляет собой смесь вариантов «Омикрона» (BA.1 и BA.2). Вариант BA.2 также известен как вариант «Стелс-Омикрон».

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения отметила, что штамм коронавируса XE на 10% более контагиозный, чем преобладающий сейчас BA.2 Omicron.