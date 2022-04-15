Улан-Удэ, 15 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Бурятии по данным выборочного обследования здоровья населения очки или контактные линзы носят 45% мужчин и 60% женщин. Такие данные сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

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По данным статистиков, в целом по стране очками или контактными линзами пользуются 41% мужчин и 57% женщин. Хуже всего зрение оказалось у жительниц в Рязанской области, где 80% женщин носят очки или линзы, и у мужчин Удмуртии — 52%.

«Реже всего носят очки мужчины из Республики Тыва — 19% и женщины из Чеченской республики — 18%», — отметили в службе статистики.