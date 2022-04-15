Уфа, 15 апреля 2022, 08:53 — REGNUM 160 домов, школа и детский сад остались без электроснабжения в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария)
Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария)
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сообщается, что вечером 14 апреля спасатели получили сведения об отключении электроснабжения в г. Стерлитамак.

«Без подачи напряжения остались дома на улицах Волочаевская, Коммунистическая, Элеваторная, Заводская. Всего обесточенными оказались 160 домов, в том числе больница N1 (продолжили работу на резервном энергообеспечении), детский сад N8, школа N5», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что без электричества оказались всего 1440 жителей, в том числе 352 ребенка.

Поздним вечером были запитаны ул. Элеваторная, ул. Заводская, ул. Элеваторная, ул. Волочаевская, а также больница N1.

Сообщается, что проблемных вопросов нет. Специалисты продолжают работы.