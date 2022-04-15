Уфа, , 08:53 — REGNUM 160 домов, школа и детский сад остались без электроснабжения в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сообщается, что вечером 14 апреля спасатели получили сведения об отключении электроснабжения в г. Стерлитамак.

«Без подачи напряжения остались дома на улицах Волочаевская, Коммунистическая, Элеваторная, Заводская. Всего обесточенными оказались 160 домов, в том числе больница N1 (продолжили работу на резервном энергообеспечении), детский сад N8, школа N5», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что без электричества оказались всего 1440 жителей, в том числе 352 ребенка.

Поздним вечером были запитаны ул. Элеваторная, ул. Заводская, ул. Элеваторная, ул. Волочаевская, а также больница N1.

Сообщается, что проблемных вопросов нет. Специалисты продолжают работы.