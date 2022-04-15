Уфа, 15 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 160 домов, школа и детский сад остались без электроснабжения в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария)

Сообщается, что вечером 14 апреля спасатели получили сведения об отключении электроснабжения в г. Стерлитамак.

«Без подачи напряжения остались дома на улицах Волочаевская, Коммунистическая, Элеваторная, Заводская. Всего обесточенными оказались 160 домов, в том числе больница N1 (продолжили работу на резервном энергообеспечении), детский сад N8, школа N5», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что без электричества оказались всего 1440 жителей, в том числе 352 ребенка.

Поздним вечером были запитаны ул. Элеваторная, ул. Заводская, ул. Элеваторная, ул. Волочаевская, а также больница N1.

Сообщается, что проблемных вопросов нет. Специалисты продолжают работы.