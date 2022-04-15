Донецк, 15 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Украинские боевики за 5 минут обстреляли поселок шахты Трудовской, Старомихайловку и Александровку в Донецкой Народной Республике, сообщает 15 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«08:05 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка – н. п. Старомихайловка: выпущено шесть мин калибра 120 мм; 08:05 — н. п. Красногоровка – г. Донецк (поселок шахты «Трудовская»): выпущено четыре снаряда калибра 122 мм; 08:10 — н. п. Новомихайловка – н. п. Александровка: выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.