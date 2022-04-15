Париж, 15 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Переехавшее во Львов посольство Франции на Украине вернется в Киев. Об этом, как передает BFM TV, сообщает МИД Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Согласно пресс-релизу МИД Франции, передислокация посольства может произойти «очень скоро».

«Министр приветствовал тот факт, что представительство Франции на Украине сможет вернутся в украинскую столицу», — говорится в заявлении МИД Франции.

Это решение было принято после обсуждения между министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.