Ташкент, 15 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. На инициативу, которая направлена на «укрепление культурных связей с Узбекистаном», собираются выделить денежные средства власти Соединенных Штатов. Описание гранта американского посольства в этой стране 15 апреля приводит RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Ташкенте объявляет приём заявок по программам, направленным на укрепление культурных связей между Соединёнными Штатами и Узбекистаном… с целью подчеркнуть общие ценности и содействовать двустороннему сотрудничеству», — указывается в нем.

При этом отмечается, что США намерены по этой программе спонсировать программы по «развитию местных СМИ и гражданского общества» и увеличению информированности о двусторонних узбекско-американских отношениях.

Также указывается, что в такие программы необходимо включать «элементы американской культуры» или сотрудничать с экспертами из США «для содействия лучшему пониманию политики и точки зрения» Вашингтона.

Кроме того, уточняется, что получатели грантов будут вести работу с молодёжью из разных регионов Узбекистана, а также с работниками образования, художниками, женщинами-предпринимателями и прочими гражданами. Минимальный размер одного гранта — $5 тыс., максимальный — $15 тыс., их общее количество — десять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что Киргизия будет строить ГЭС «Камбар-Ата-1» совместно с Узбекистаном.