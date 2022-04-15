Калгари, Канада, , 08:44 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Евгений Дадонов Basevych Andrey

Российский нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились форварды Джек Айкел, Майкл Амадио, Джонатан Маршессо, Николя Руа и Вильям Карлссон.

В составе «Калгари» точным броском отметился нападающий Диллон Дюбе

На сегодняшний день «Вегас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 87 очков. «Калгари» идёт на втором месте в Западной конференции с 99 очками.

Читайте также: Голевой пас Ничушкина помог «Колорадо» победить «Нью-Джерси»