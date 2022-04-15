Канберра, , 08:41 — REGNUM Первый случай заражения вариантом ХЕ штамма коронавируса «Омикрон» был подтверждён в Австралии. Об этом сказано в опубликованном 15 апреля отчёте минздрава австралийского штата Новый Южный Уэльс.

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Уточняется, что первый носитель варианта ХЕ «Омикрона» недавно вернулся из-за границы. В настоящее время на территории Австралии доминантным является штамм «Омикрон». С начала пандемии коронавируса в стране было выявлено более 5,26 млн случаев заражения. Общее число летальных исходов из-за последствий заболевания COVID-19 в Австралии составило 6693.

За последние 24 часа в Австралии было подтверждено 54 094 новых случая инфицирования коронавирусом.

Напомним, вариант ХЕ штамма «Омикрон» был выявлен в январе в Великобритании. Специалисты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что данный вариант коронавируса может оказаться самым заразным из всех обнаруженных с начала пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты в области здравоохранения в Австралии предупредили о возможном всплеске заболеваемости в стране в связи с празднованием Пасхи на фоне отмены жёстких ковид-ограничений.

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