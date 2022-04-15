Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече, прошедшей в рамках визита главы индийского МИД в США, обсудили влияние ситуации на Украине на энергетическую и продовольственную безопасность. Об этом Джайшанкар 15 апреля написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Субраманьям Джайшанкар U.S. Department of State

Субраманьям Джайшанкар «Обменялись мнениями по поводу глобального влияния конфликта на Украине, особенно на продовольственную и энергетическую безопасность».

Джайшанкар подчеркнул, что «ценит интерес генсека ООН к сотрудничеству с Индией для решения важных современных проблем». Особенно в ситуации конфликта, который порождает «серьёзные последствия для развивающихся стран».

По словам министра, разговор оказался «очень насыщенным», в ходе него также были затронуты ситуации в Мьянме и Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся с визитом в Вашингтоне глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что у его страны есть свой взгляд на ситуацию с правами человека в других странах, в том числе в США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии заявили о собственном взгляде на ситуацию с правами человека в США