Белокуриха, Алтайский край, 15 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Алтайском крае создана специальная программа для желающих провести отдых в Белокурихе. Об этом в ходе тематической пресс-конференции, посвящённой старту нового туристического сезона сообщил алтайский губернатор Виктор Томенко. По его словам, речь идет о проекте, реализуемом в рамках соглашения с туроператором FUN& SUN.

Антон Денисенко Белокуриха. Алтайский Край

«Мы готовы к приему гостей и в Белокурихе, и в туристических комплексах вдоль реки Катуни. Для проживания туристы могут выбрать объекты самого разного уровня: от экоотелей до глэмпингов, от санаториев до маленьких уютных гостиниц. Все работает для наших гостей — рестораны, кафе, пункты проката туристского оборудования, развлекательные комплексы и спа. Гости, конечно, смогут ознакомиться с достопримечательностями Алтая, его природой, культурой и историей, традициями и гастрономией», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтай — это единый туристско-рекреационный район, включающий Алтайский край и Республику Алтай. По словам Виктора Томенко, чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни

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