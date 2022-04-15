Херсон, 15 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Девушки лёгкого поведения работали на Службу внешней разведки Украины. Это подтверждают документы, обнаруженные в Херсоне сотрудниками силовых ведомств России. Эскортницы не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения, а также диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнаруженные данные.

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Уточняется, что обнаружить секретный отдел в офисном здании, где находились документы, удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб. Это изолированное помещение с отдельным входом, которое было трудно заметить. Там располагалось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой.

Информатор передал российской стороне информацию о 20 жительницах Херсона. Он раскрыл их фамилии, имена, отчества, паспортные данные и фотокопии заполненных анкет, предназначенных для знакомств с российскими и иностранными гражданами.

Как рассказал экс-сотрудник спецслужб Украины, некоторые сотрудники СВР Украины работали под прикрытием, например, выдавая себя за профессионального фотографа для подбора оперативных источников. Сведения о девушках они искали на сайтах знакомств, в соцсетях, затем происходила вербовка. Лже-фотограф предлагал девушкам, которые наиболее подходили на нужные СВРУ роли, выступить сводником, сулил им интересные перспективы в карьере и личной жизни.

Собеседник сообщил, что одним из таких вербовщиков оказался полковник, начальник 5-го отдела СВР Украины по городу Херсону Александр Баденко.

«После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — добавил источник.

Согласно одной из версий, прошедшая стажировку в разведке девушка подложила взрывчатку в кабинет полковника армии Донецкой Народной Республики Михаила Толстых (Гиви), войдя к нему в доверие в 2017 году.

«Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории РФ и Европы», — подчеркнул собеседник агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители силовых ведомств РФ нашли в детской областной больнице Херсона спрятанный архив с личными делами силовиков Украины. Документы представляют интерес с оперативной точки зрения, включая также личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области и ряд других документов, которые пока не планируется публиковать в интересах следствия.

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