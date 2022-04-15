Малоярославец, Калужская область, 15 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Жительница Малоярославца Калужской области, имея доступ к денежным средствам отделения почтовой связи, в течении нескольких месяцев брала из кассы деньги, тратила на собственные нужды и в дальнейшем в кассу не возвращала. По предварительной информации, сумма причинённого ущерба составила 220 тысяч рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Марина Каширская ИА REGNUM Отделение почты

По данному факту следственным отделом территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». В рамках расследования уголовного дела истребованы документы финансовой отчетности. Проводятся следственные действия.

Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.