Саратов, , 08:39 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 15 апреля паводковыми водами подтоплены семь низководных мостов. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Также подтоплены две насыпные плотины и один участок дороги. В Аткарском и Лысогорском районах продолжают работать лодочные переправы. Случаев подтопления населенных пунктов не фиксируется, добавил вице-губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области паводкоопасными могут оказаться 23 муниципальных района.

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