Саратов, 15 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 15 апреля паводковыми водами подтоплены семь низководных мостов. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Также подтоплены две насыпные плотины и один участок дороги. В Аткарском и Лысогорском районах продолжают работать лодочные переправы. Случаев подтопления населенных пунктов не фиксируется, добавил вице-губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области паводкоопасными могут оказаться 23 муниципальных района.

Читайте также: В Оренбуржье затопило мост через реку Орь