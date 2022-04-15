Денвер, США, , 08:39 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Логан О’Коннор, Андре Бураковски и Арттури Лехконен. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Нью-Джерси» точным броском отметился нападающий Йеспер Братт.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 114 очков. «Нью-Джерси» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 58 очками.

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