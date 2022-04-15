Чебоксары, , 08:38 — REGNUM Жительница Канашского района Чувашии получила реальный срок за нападение на двух полицейских. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения после попытки скрыться от правоохранителей на машине. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 5 декабря 2021 года в Канаше, где сотрудники ППС остановили «Мазду-6» под управлением водителя, лишённого прав. В ведомстве отмечают, что злоумышленник заблокировал двери и пересел на пассажирское кресло, уступив руль 39-летней пассажирке, — жительнице одной из деревень Канашского района, которая попыталась скрыться от ГИБДД. В ходе погони автомобиль под управлением злоумышленницы съехал с дороги и завяз в снегу.

В управлении отмечают, что мужчину из-за активного сопротивления заковали в наручники, а женщина в это время дважды ударила ногой правоохранителя, а в отделении полиции, недовольная привлечением её к административной ответственности, ударила другого полицейского ногой в пах.

«Впоследствии было установлено, что и женщина, и водитель находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорят в следственном управлении.

Суд признал женщину виновной в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), назначив два года колонии-поселении. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чувашии осуждена 32-летняя жительница, которая сломала кисть полицейскому: нарушительница получила условный срок.

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