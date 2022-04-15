Париж, 15 апреля 2022, 08:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает BFM TV.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский около 45 минут разговаривали по телефону вечером 14 апреля, в частности, стороны обсудили ситуацию в Мариуполе.
Главы двух государств также обсудили потребности Украины в технике и оборудовании.
«Эммануэль Макрон подтвердил поддержку и солидарность Франции перед лицом преступлений, совершенных на Украине», — говорится в заявлении Елисейского дворца.
Как сообщало ИА REGNUM, пожарные машины в количестве 24 штук, а также машины скорой помощи и спасательное оборудование передаст Франция Украине в качестве гуманитарной помощи.
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