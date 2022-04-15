Кемерово, 15 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области расследовано уголовное дело о мошенничестве при обслуживании сельских котельных. Оно было возбуждено в отношении 57-летнего генерального директора коммерческой фирмы. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

В ведомстве рассказали, что в полицию Новокузнецкого муниципального округа обратился руководитель казённого предприятия, который попросил привлечь к ответственности причастных к хищению выделенных на обслуживание котельных средств. Было возбуждено уголовное дело. Установлено, что к этому причастен гендиректор местной фирмы. В 2019 году с ним были заключены договоры на проведение химической чистки котлов одной котельной и чистки кровель 15 котельных в сёлах. За работу была предусмотрена оплата — более 800 тысяч рублей. При этом оказывать такие услуги фирма не могла, но её гендиректор имитировал работу до подписания актов оказания услуг и получения оплаты.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.