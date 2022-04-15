Томск, , 08:37 — REGNUM В Томской области спасатели спасли двух человек, оказавшихся на оторванной льдине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, всего за сутки в областную поисково-спасательную службу поступило три подобных вызова.

Льдина

В двух случаях людям удалось самим выбраться на берег. В третьем понадобилось вмешательство спасателей. Как выяснилось, двое 18-летних молодых людей забрались на льдины в 150 метрах от берега и не смогли самостоятельно вернуться обратно.

Спасатели задействовали специальное надувное устройство для спасения из полыньи. После вызволения потерпевших передали прибывшим на место сотрудникам полиции.