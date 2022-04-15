Москва, 15 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России доставили свыше 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Об этом 15 апреля сообщили в ведомстве.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Доставку осуществили 14 автомобильных колонн в составе 79 большегрузных автомобилей. Жители получили бутилированную воду, детское питание, товары первой необходимости, а также строительные материалы.

В МЧС отметили, что пункты выдачи гуманитарной помощи работают ежедневно.