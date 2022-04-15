Абакан, , 08:37 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 343 случая COVID-19, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 20 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Три случая заражения за последние сутки зарегистрировано при плановом мониторинге, один – при самостоятельном обследовании.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за четыре дня в Хакасии составил 0,6; за семь дней – 0,7.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Хакасии выявили 29 носителей коронавируса, выздоровели 64 человека.

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