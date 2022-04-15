Владивосток, , 08:40 — REGNUM В Приморье начались работы по приведению дорог в нормативное состояние – профилировка, грейдирование, вырубка кустарников, покраска столбиков, установка новых дорожных знаков. Задействованы более 300 единиц техники и 200 дорожных рабочих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ремонт дорог Yarregion.ru

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«Уже запустили асфальтобетонные заводы и начали ямочные ремонты на дорогах», — пояснили специалисты.

Так, дорожники уже провели ямочный ремонт на трассе Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл, установили барьерное ограждение, залили битумом трещины на проезжей части. На дороге Осиновка – Рудная Пристань – Заметное профилировали проезжую часть.

Дорожники работают без выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт дорог в Пермском крае в 2022 году потратят рекордный объём денег. Из дорожного фонда направят около 27 млрд рублей.