Эр-Рияд, 15 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Саудовский принц Аль Валид бен Таляль Аль Сауд, который является одним из крупнейших акционеров компании Twitter, отверг предложение американского предпринимателя Илона Маска о покупке акций организации. Об этом представитель королевской семьи написал на своей странице в социальной сети.

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По мнению принца, сумма в $43,4 млрд, за которую бизнесмен готов приобрести Twitter, не соответствует реальной стоимости соцсети, обладающей перспективами роста. Аль Сауд также опубликовал статью от октября 2015 года, в которой сказано, что он и его компания Kingdom Holding Company нарастили долю в Twitter до 5,2% и увеличили рыночную стоимость своих активов до $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск заявил, что готов купить акции Twitter по цене $54,20 за штуку и сделать компанию частной. Он считает, что соцсеть еще не раскрыла свой «невероятный потенциал».

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