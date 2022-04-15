Барнаул, 15 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обнародовал информацию о чартерных программах весенне-летнего сезона 2022 года. Как сообщает официальный сайт региона, в своём выступлении на тематической пресс-конференции, он, в частности, отметил, что Алтай — это единый туристско-рекреационный район, включающий Алтайский край и Республику Алтай.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна на Алтае

«Чартерные рейсы организованы в аэропорт Горно-Алтайска. Оттуда можно быстро добраться до наших ведущих туристских мест на левобережье Катуни. Это и туристская экономическая зона «Бирюзовая Катунь», и игорная зона «Сибирская монета», а также единственный за Уралом курорт федерального значения Белокуриха», — сообщил глава Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке правительства Алтайского края, в 2022 году поток туристов, посетивших регион, должен достигнуть допандемийного уровня — около миллиона человек за лето.

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